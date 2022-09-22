Главная дорога. В России открыли первый участок скоростной трассы Москва-Казань. Как мегапроект изменит жизнь россиян?
Продолжается строительство федеральной скоростной трассы М-12. Спроектированная первоначально от Москвы до Казани, она была продлена в прошлом году до Екатеринбурга. А в этом году президент России Владимир Путин поручил довести трассу до Тюмени и Челябинска. Как часть международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» трасса М-12 приобретает особую актуальность, поскольку сегодня Китай стал основным торговым партнером России.
Плановая задача
Строительство трассы М-12 стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов России. Его реализуют по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), его транспортной части. Этот нацпроект объединяет девять федеральных проектов, направленных, в том числе, на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры в России.
Транспортная часть плана включает такие масштабные проекты, как создание международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и развитие Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла и Восточного полигона, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, высокоскоростных железнодорожных магистралей, морских портов и региональных аэропортов.
Решение о прокладке новой скоростной федеральной дороги М-12 Москва — Казань было принято в 2019 году. Она позволит разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга» и вдвое сократит путь для автотранспорта от Москвы до Казани.
Все дальше на восток
Строительство М-12 началось в июле 2020 года по «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил продлить трассу М-12 до Екатеринбурга. И в этом году было объявлено, что новую трассу доведут уже до Тюмени и Челябинска.
Сейчас проект трассы охватывает восемь регионов: она идет от Москвы через Владимирскую и Нижегородскую области, пересекает Чувашию, Татарстан и Башкортостан, заходит на территорию Пермского края и заканчивается в Екатеринбурге. Общая протяженность трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга составляет примерно 1,6 тысячи километров.
Новая трасса позволит передвигаться между крупными городами быстро и безопасно. М-12 сократит время в пути вдвое: от Москвы до Казани дорога на автомобиле будет занимать не 12, а шесть с половиной часов, а дорога от Казани до Екатеринбурга вместо 14 на легковом автомобиле займет всего семь часов.
Проходя через перспективные центры экономического роста страны, трасса М-12 обеспечит ускорение транзитных перевозок, улучшит транспортный доступ к промышленным кластерам. Улучшение транспортной доступности станет стимулом и для развития внутреннего туризма, набирающего популярность в стране. Например, она сделает совсем близкими для жителей столичного региона туристические жемчужины Владимира, Суздаля, Боголюбова и Гусь-Хрустального.
«Казань», «Евразия», «Восток» — три самых популярных варианта названий для новой федеральной скоростной автомобильной трассы М-12 Москва-Казань, предложенных россиянами после старта ее строительства в 2020 году. Учитывая, что позднее было решено продлить дорогу до Екатеринбурга, компания «Автодор» — государственный заказчик строительства М-12, продолжает прием предложений. Их можно направлять на электронную почту imya-m12@yandex.ru.
Это послужит импульсом для развития экономики прилегающих к новой трассе регионов, что будет способствовать росту доходов как предприятий, так и населения. А повышение скорости передвижения позволит сократить транспортные расходы и, как следствие, снизить себестоимость производства.
грузопоток от Москвы до Екатеринбурга
Новые высококачественные дороги, которые появляются благодаря «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», повысят безопасность и комфорт автомобильного движения на территории регионов, прилегающих к М-12. Разгрузка трассы «Волга» должна снизить аварийность на участке Москва — Казань, снизить интенсивность грузового транзита, создающего проблемы населению окрестных мест.
грузопоток от Казани до Екатеринбурга
В дальнейшем трассу М-12 планируют проложить до границы с Казахстаном, откуда она пойдет в Китай. Таким образом, М-12 станет частью трансконтинентального автомобильного маршрута «Запад — Восток» протяженностью 8,5 тысячи километров. В России он берет начало в Санкт-Петербурге, пересекая территорию страны с запада на восток.
Российский отрезок трансконтинентального маршрута «Европа — Западный Китай» составляет примерно 2,3 тысячи километров. Уже работают его первые участки — скоростная автодорога «Нева» от Санкт-Петербурга до Москвы и участок Центральной кольцевой автомобильной дороги в объезд Москвы (ЦКАД-3).
В текущей ситуации этот коридор особо актуален для нас с точки зрения доставки грузов и технологий, так как Китай — наш основной торговый партнер сегодня. Мы рассматриваем дополнительные возможности для выхода на Северный Китай
Зеленый свет
Первый участок М-12 открылся 8 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению на участке длинной 23 километра в Московской области. Он соединяет ЦКАД с федеральной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе города Орехово-Зуево.
В целом до конца этого года должны сдать в эксплуатацию более 100 километров дороги. На этих двух участках смонтировано более 3 тысяч опор освещения, 33 тысячи погонных метров барьерного ограждения и 17 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Сейчас на них начали наносить дорожную разметку. Уже установлены указатели для проезда с ЦКАД на М-12.
В 2023 году мы должны запустить основной ход всей трассы Москва — Казань. И в этом году мы должны уже полноценно развернуть участок Казань — Екатеринбург. Задачу доехать от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга в 2024 году поставил президент. Поэтому в 2024 году мы должны иметь полноценную трассу. Мы никогда за всю историю российского строительства не строили такую трассу.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что при реализации данного проекта значительную роль играет ускоренное финансирование, позволяющее обеспечить опережающее строительство. Поэтому строительство трассы М-12 находится на особом контроле президента и председателя правительства, и проекту обеспечивают режим набольшего благоприятствования.
Сопутствующий эффект
Окончание работ на трассе М-12 Москва — Казань запланировано на 2024 год, хотя полноценное движение обещают запустить следующей осенью. Оставшееся время в 2024 году будут идти работы по реконструкции прилегающих территорий. Как отметил Марат Хуснуллин в ходе осмотра строящейся трассы в июне, это съезды, благоустройство, строительство очистных сооружений. По его словам, проект М-12 подразумевает как запуск основной трассы, так и приведение в порядок подъездных дорог.
Одновременно со строительством М-12 будут проводиться дорожные работы по расширению федеральных автомобильных дорог, которые подходят от населенных пунктов к трассе, начиная с Владимира, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Саранска.
Я считаю, что все люди, живущие вдоль этой трассы — а у нас только на участке от Москвы до Казани восемь регионов к этой трассе примыкают, — все эти люди почувствуют плюсы. Потому что кроме этой основной трассы мы еще и все подъездные дороги приводим в порядок. То есть дороги, которые сейчас имеют две полосы, будут расширены до четырех полос.
подъездных дорог будет расширено к трассе М-12
Кроме того, в ходе прокладки трассы М-12 обновят инфраструктуру на прилегающих территориях. Проектом М-12 предусмотрено создание 14 зон придорожного сервиса, которые будут включать заправочные станции для электромобилей.
Новой трассе потребуются АЗС, отели, заведения общественного питания и сервисных услуг. Это открывает новые возможности для местного бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства.
Строительные будни
Сейчас на стройке М-12 задействовано 30 тысяч рабочих и 9 тысяч единиц техники. Доля российских материалов в строительстве составляет 95 процентов, сообщил Марат Хуснуллин в ходе осмотра строящейся трассы М-12 в июне. С этого ракурса трассу можно рассматривать и как антикризисную меру, подчеркнул вице-премьер.
Прокладка трассы М-12 включает в себя строительство более 300 искусственных сооружений: мостов, эстакад, биопереходов.
Строительство моста через Волгу в Татарстане идет навстречу друг другу — с левого и правого берегов Волги. В августе готовность мостового перехода превысила 20 процентов, сообщили в ГК «Автодор». В данный момент производится надвижка низового пролетного строения на опору с левого берега Волги. После этого длина построенной части моста составит 631 метр.
Еще один большой мост строят через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М-7 «Волга». Протяженность мостового сооружения через Каму составит 1,3 километра, длина русловой части — 792 метра. Строителям предстоит возвести 22 опоры, 5 из которых устроят в русле реки на глубину до 15 метров.
В следующем году планируют завершить возведение всех искусственных сооружений на отрезке М-12 от Москвы до Казани.