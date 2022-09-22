Главная дорога. В России открыли первый участок скоростной трассы Москва-Казань. Как мегапроект изменит жизнь россиян?

Продолжается строительство федеральной скоростной трассы М-12. Спроектированная первоначально от Москвы до Казани, она была продлена в прошлом году до Екатеринбурга. А в этом году президент России Владимир Путин поручил довести трассу до Тюмени и Челябинска. Как часть международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» трасса М-12 приобретает особую актуальность, поскольку сегодня Китай стал основным торговым партнером России.

Плановая задача

Строительство трассы М-12 стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов России. Его реализуют по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), его транспортной части. Этот нацпроект объединяет девять федеральных проектов, направленных, в том числе, на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры в России.

Транспортная часть плана включает такие масштабные проекты, как создание международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и развитие Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла и Восточного полигона, железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, высокоскоростных железнодорожных магистралей, морских портов и региональных аэропортов.

Решение о прокладке новой скоростной федеральной дороги М-12 Москва — Казань было принято в 2019 году. Она позволит разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга» и вдвое сократит путь для автотранспорта от Москвы до Казани.

Все дальше на восток

Строительство М-12 началось в июле 2020 года по «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил продлить трассу М-12 до Екатеринбурга. И в этом году было объявлено, что новую трассу доведут уже до Тюмени и Челябинска.

Сейчас проект трассы охватывает восемь регионов: она идет от Москвы через Владимирскую и Нижегородскую области, пересекает Чувашию, Татарстан и Башкортостан, заходит на территорию Пермского края и заканчивается в Екатеринбурге. Общая протяженность трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга составляет примерно 1,6 тысячи километров.

Новая трасса позволит передвигаться между крупными городами быстро и безопасно. М-12 сократит время в пути вдвое: от Москвы до Казани дорога на автомобиле будет занимать не 12, а шесть с половиной часов, а дорога от Казани до Екатеринбурга вместо 14 на легковом автомобиле займет всего семь часов.

Проходя через перспективные центры экономического роста страны, трасса М-12 обеспечит ускорение транзитных перевозок, улучшит транспортный доступ к промышленным кластерам. Улучшение транспортной доступности станет стимулом и для развития внутреннего туризма, набирающего популярность в стране. Например, она сделает совсем близкими для жителей столичного региона туристические жемчужины Владимира, Суздаля, Боголюбова и Гусь-Хрустального.

Федеральная скоростная автомобильная трасса М-12 Москва — Казань. Как ее назовут? «Казань», «Евразия», «Восток» — три самых популярных варианта названий для новой федеральной скоростной автомобильной трассы М-12 Москва-Казань, предложенных россиянами после старта ее строительства в 2020 году. Учитывая, что позднее было решено продлить дорогу до Екатеринбурга, компания «Автодор» — государственный заказчик строительства М-12, продолжает прием предложений. Их можно направлять на электронную почту imya-m12@yandex.ru.

Это послужит импульсом для развития экономики прилегающих к новой трассе регионов, что будет способствовать росту доходов как предприятий, так и населения. А повышение скорости передвижения позволит сократить транспортные расходы и, как следствие, снизить себестоимость производства.

почти 23 млн тонн в год грузопоток от Москвы до Екатеринбурга

Новые высококачественные дороги, которые появляются благодаря «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», повысят безопасность и комфорт автомобильного движения на территории регионов, прилегающих к М-12. Разгрузка трассы «Волга» должна снизить аварийность на участке Москва — Казань, снизить интенсивность грузового транзита, создающего проблемы населению окрестных мест.

до 5 млн тонн в год грузопоток от Казани до Екатеринбурга

В дальнейшем трассу М-12 планируют проложить до границы с Казахстаном, откуда она пойдет в Китай. Таким образом, М-12 станет частью трансконтинентального автомобильного маршрута «Запад — Восток» протяженностью 8,5 тысячи километров. В России он берет начало в Санкт-Петербурге, пересекая территорию страны с запада на восток.

Российский отрезок трансконтинентального маршрута «Европа — Западный Китай» составляет примерно 2,3 тысячи километров. Уже работают его первые участки — скоростная автодорога «Нева» от Санкт-Петербурга до Москвы и участок Центральной кольцевой автомобильной дороги в объезд Москвы (ЦКАД-3).

В текущей ситуации этот коридор особо актуален для нас с точки зрения доставки грузов и технологий, так как Китай — наш основной торговый партнер сегодня. Мы рассматриваем дополнительные возможности для выхода на Северный Китай Марат Хуснуллин вице-премьер России во время осмотра строительства трассы в июне

Зеленый свет

Первый участок М-12 открылся 8 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению на участке длинной 23 километра в Московской области. Он соединяет ЦКАД с федеральной дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе города Орехово-Зуево.

В целом до конца этого года должны сдать в эксплуатацию более 100 километров дороги. На этих двух участках смонтировано более 3 тысяч опор освещения, 33 тысячи погонных метров барьерного ограждения и 17 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Сейчас на них начали наносить дорожную разметку. Уже установлены указатели для проезда с ЦКАД на М-12.

В 2023 году мы должны запустить основной ход всей трассы Москва — Казань. И в этом году мы должны уже полноценно развернуть участок Казань — Екатеринбург. Задачу доехать от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга в 2024 году поставил президент. Поэтому в 2024 году мы должны иметь полноценную трассу. Мы никогда за всю историю российского строительства не строили такую трассу. Марат Хуснуллин вице-премьер России на совещании по вопросам строительства трассы М-12

Марат Хуснуллин подчеркнул, что при реализации данного проекта значительную роль играет ускоренное финансирование, позволяющее обеспечить опережающее строительство. Поэтому строительство трассы М-12 находится на особом контроле президента и председателя правительства, и проекту обеспечивают режим набольшего благоприятствования.

Сопутствующий эффект

Окончание работ на трассе М-12 Москва — Казань запланировано на 2024 год, хотя полноценное движение обещают запустить следующей осенью. Оставшееся время в 2024 году будут идти работы по реконструкции прилегающих территорий. Как отметил Марат Хуснуллин в ходе осмотра строящейся трассы в июне, это съезды, благоустройство, строительство очистных сооружений. По его словам, проект М-12 подразумевает как запуск основной трассы, так и приведение в порядок подъездных дорог.

Одновременно со строительством М-12 будут проводиться дорожные работы по расширению федеральных автомобильных дорог, которые подходят от населенных пунктов к трассе, начиная с Владимира, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Саранска.

Я считаю, что все люди, живущие вдоль этой трассы — а у нас только на участке от Москвы до Казани восемь регионов к этой трассе примыкают, — все эти люди почувствуют плюсы. Потому что кроме этой основной трассы мы еще и все подъездные дороги приводим в порядок. То есть дороги, которые сейчас имеют две полосы, будут расширены до четырех полос. Марат Хуснуллин вице-премьер России

более 1000 км подъездных дорог будет расширено к трассе М-12

Кроме того, в ходе прокладки трассы М-12 обновят инфраструктуру на прилегающих территориях. Проектом М-12 предусмотрено создание 14 зон придорожного сервиса, которые будут включать заправочные станции для электромобилей.

Новой трассе потребуются АЗС, отели, заведения общественного питания и сервисных услуг. Это открывает новые возможности для местного бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства.

Строительные будни

Сейчас на стройке М-12 задействовано 30 тысяч рабочих и 9 тысяч единиц техники. Доля российских материалов в строительстве составляет 95 процентов, сообщил Марат Хуснуллин в ходе осмотра строящейся трассы М-12 в июне. С этого ракурса трассу можно рассматривать и как антикризисную меру, подчеркнул вице-премьер.

Прокладка трассы М-12 включает в себя строительство более 300 искусственных сооружений: мостов, эстакад, биопереходов.

Строительство моста через Волгу в Татарстане идет навстречу друг другу — с левого и правого берегов Волги. В августе готовность мостового перехода превысила 20 процентов, сообщили в ГК «Автодор». В данный момент производится надвижка низового пролетного строения на опору с левого берега Волги. После этого длина построенной части моста составит 631 метр.

Еще один большой мост строят через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М-7 «Волга». Протяженность мостового сооружения через Каму составит 1,3 километра, длина русловой части — 792 метра. Строителям предстоит возвести 22 опоры, 5 из которых устроят в русле реки на глубину до 15 метров.

В следующем году планируют завершить возведение всех искусственных сооружений на отрезке М-12 от Москвы до Казани.