Путин открыл новый участок трассы М-12 от Москвы до Казани

Путин принял участие в открытии участка трассы М-12 — от Москвы до Арзамаса

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка трассы М-12 от Москвы до Казани. Дорога связала столицу с городом Арзамас в Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Общая протяженность участка составляет 415 километров. Время в пути сократилось до 6,5 часа — таким образом водители экономят более пяти часов. Завершить строительство М-12 власти планируют в декабре 2023 года.

Магистраль соединяет четыре региона — Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Она позволяет разгрузить дорожную сеть подмосковных городов, таких как Балашиха, Люберцы, Железнодорожный, Электросталь. Также трасса соединит Муром и Владимир.

Эксперты же видят риски образования пробок в столице из-за запуска сквозного проезда между Московским скоростным диаметром и платной трассой М-12. После запуска новых участков М-12 в сентябре через перекресток в столицу направится весь транспортный трафик с трассы. «Автодор» рассчитывает, что на старте в сутки там будут проезжать 15 тысяч автомобилей, а за пять лет их число вырастет до 30 тысяч. При этом максимально возможная нагрузка дороги — 40 тысяч машин в сутки.