Назван недостаток запуска мегатрассы от Москвы до Казани

«Коммерсант»: запуск трассы М-12 от Москвы до Казани может обернуться пробками

Запуск сквозного проезда между Московским скоростным диаметром и платной трассой М-12 может обернуться пробками в столице. Недостаток новой мегатрассы назвали эксперты газеты «Коммерсантъ».

В Москве на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы, стыкующем скоростные магистрали, остался светофор. После запуска новых участков М-12 в сентябре через перекресток в столицу направится весь транспортный трафик с трассы. «Автодор» рассчитывает, что на старте в сутки там будут проезжать 15 тысяч автомобилей, а за пять лет их число вырастет до 30 тысяч. При этом максимально возможная нагрузка дороги — 40 тысяч машин в сутки.

Через месяц также откроются оставшиеся участки Московского скоростного диаметра (МСД) рядом с М-12, обеспечив проезд между трассами М-11 и М-12 через город. На участке МКАД—М-12 ожидается трафик 124 тысяч авто в сутки. В 2022 году на месте спорного светофора собирались строить эстакаду, однако проект до сих пор не реализовали. В Москомархитектуре заявили, что он находится на согласовании в органах исполнительной власти и сроки строительства неизвестны.

Пользователи сети обеспокоены возможным образованием пробок после открытия М-12. При этом эксперты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что анализировали вероятные риски из-за увеличения количества машин в связи с запуском мегатрассы.

«Мы предусмотрели открытие дополнительной полосы прямого хода в сторону области. Уже ведутся работы с коллегами из департамента капитального ремонта по уширению дороги», — рассказали в ЦОДД. Кроме того, режим светофоров на участке был изменен и теперь работает в адаптивном режиме, подстраиваясь под ситуацию на перекрестке. В «Автодоре» добавили, что фазы светофора были настроены в приоритете для пропуска трафика на М-12.

Директор Института экономики транспорта ВШЭ Александр Кулаков считает, что без эстакады пробки начнут образовываться в любом случае. Светофор доставит неудобства водителям, однако принесет пользу городу, ограничив движение на въезде. Эксперт подчеркнул, что режим светофора необходимо изменить — уменьшить количество фаз и ввести возможность «протягивать» трафик по Косинскому шоссе со стороны М-12, чтобы избежать хотя бы части пробок.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что М-12 будет полностью готова к 20 декабря 2023 года в соответствии с изначальным планом.