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16:48, 8 августа 2023Среда обитания

Хуснуллин доложил о готовности мегатрассы от Москвы до Казани

Хуснуллин: строительство трассы от Москвы до Казани почти завершено

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Строительство мегатрассы М-12 от Москвы до Казани практически завершено. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину во время совещания по вопросам строительства во вторник, 8 августа. Его слова передает агентство ТАСС.

Вице-премьер отметил, что к данному моменту вся мегатрасса от Москвы до Казани «соединена». Он отметил, что единственное, что останется сделать, — это положить асфальт.

«Мы завершили мост через Волгу, надвижку. Буквально мы вот с компанией "Автодор", строителями сегодня открыли. Это очень знаковое событие», — поделился информацией Хуснуллин. Он добавил, что М-12, как и планировалось ранее, будет полностью готова к 20 декабря. Кроме того, 5 сентября собираются открыть участок до Арзамаса.

Вице-премьер также рассказал о продолжении других крупных строек страны. «У нас в работе находится 30 обходов городов, что оказывает влияние как на транспортную составляющую, так и на развитие жилищного строительства», — объяснил Хуснуллин.

В июне Хуснуллин отчитался, что готовность М-12 составляет более 70 процентов. Тогда же он сообщал, что в сентябре 2023-го планируют запустить движение до Арзамаса, а в декабре этого же года — до Казани.

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    Полина Кислицына
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