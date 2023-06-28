Хуснуллин отчитался о готовности российской мегатрассы

Вице-премьер Хуснуллин: в 2023 году на трассе М-12 откроют участок до Арзамаса и до Казани

В 2023 году на федеральной трассе М-12 от Москвы до Казани откроют движение на двух участках. Об этом отчитался вице-премьер Марат Хуснуллин во время заседания наблюдательного совета государственной компании «Автодор», передает пресс-служба правительства.

Хуснуллин сообщил, что готовность российской мегатрассы составляет более 70 процентов. В сентябре нынешнего года планируют запустить движение до Арзамаса, а в декабре этого же года — до Казани. Кроме того, на новых участках дороги автомобилистам будут доступны 16 многофункциональных зон (МФЗ) для комплексного обслуживания и размещения дорожного сервиса, 14 из которых собираются запустить до конца 2023-го. По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, в следующем году на трассе М-12 можно будет заправить машину, заехав на одну из 32 МФЗ.

В мае Вячеслав Петушенко заявил, что трассу М-12 от Москвы до Казани хотят открыть в 2023 году. Он добавил, что объекты находятся в высокой степени готовности. Таким образом время в пути между городами сократится с 13 часов до 6,5 часа.