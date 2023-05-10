Названа дата открытия трассы в обход Краснодара

Глава «Автодора» Петушенко: трассу в обход Краснодара планируют открыть 10 июня

Летом 2023 года будет открыта трасса в обход Краснодара. Дату сдачи объекта в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Глава компании отметил, что в 2023 году они планируют построить каркас «Север — Юг — Запад — Восток», при этом «Север — Юг» начинается от Санкт-Петербурга и завершается на Черном море. «У нас два узких места — это обход Ростова, строительный объект Аксай, и обход Краснодара (ДЗОК). Это более 100 километров, которые мы на полтора года тоже раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить эти узкие места», — уточнил Петушенко.

Кроме того в 2023 году хотят ввести трассу М-12 от Москвы до Казани. По словам главы компании, объекты находятся в очень высокой степени готовности. Таким образом время в пути сократится с 13 часов до 6,5 часа.

Ранее стало известно, что власти Крыма планируют построить еще одну дорогу на маршруте Керчь — Феодосия — Джанкой, данное решение призвано уменьшить транспортный сухопутный коридор через новые регионы России и сократить поток через центральную часть полуострова.