В Крыму захотели построить трассу для сокращения коридора из новых регионов

Власти Крыма захотели построить новую трассу на маршруте Керчь — Феодосия — Джанкой

Власти Крыма планируют построить еще одну дорогу на маршруте Керчь — Феодосия — Джанкой, данное решение призвано уменьшить транспортный сухопутный коридор через новые регионы России и сократить поток через центральную часть полуострова, рассказал в беседе с журналистами глава республики Сергей Аксенов, чьи слова приводит ТАСС.

Аксенов пояснил, что новая трасса поможет разгрузить маршрут и сократить путь. Он отметил, что уже обсудил данный вопрос с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

По словам главы Крыма, до конца следующей недели специалисты осмотрят весь маршрут и выберут наиболее оптимальный вариант прохождения новой трассы «за меньшие деньги». Аксенов подчеркнул, что строительство трассы — принципиальное решение, и сторонники инициативы уже готовят доклад вице-премьеру.

«Посмотрим, сколько необходимо средств. Определим, какое количество полос требуется. По существующим дорогам на пике транспортный поток достигал 35 тысяч машин в сутки», — указал глава региона, добавив, что сейчас основная часть транспорта двигается через Симферополь.

Ранее Аксенов заявил, что сообщения о том, что суда в Крыму якобы загружают зерном и отправляют прямыми поставками за рубеж, не соответствуют действительности.