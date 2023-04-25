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14:03, 25 апреля 2023Среда обитания

В Крыму захотели построить трассу для сокращения коридора из новых регионов

Власти Крыма захотели построить новую трассу на маршруте Керчь — Феодосия — Джанкой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Власти Крыма планируют построить еще одну дорогу на маршруте Керчь — Феодосия — Джанкой, данное решение призвано уменьшить транспортный сухопутный коридор через новые регионы России и сократить поток через центральную часть полуострова, рассказал в беседе с журналистами глава республики Сергей Аксенов, чьи слова приводит ТАСС.

Аксенов пояснил, что новая трасса поможет разгрузить маршрут и сократить путь. Он отметил, что уже обсудил данный вопрос с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

По словам главы Крыма, до конца следующей недели специалисты осмотрят весь маршрут и выберут наиболее оптимальный вариант прохождения новой трассы «за меньшие деньги». Аксенов подчеркнул, что строительство трассы — принципиальное решение, и сторонники инициативы уже готовят доклад вице-премьеру.

«Посмотрим, сколько необходимо средств. Определим, какое количество полос требуется. По существующим дорогам на пике транспортный поток достигал 35 тысяч машин в сутки», — указал глава региона, добавив, что сейчас основная часть транспорта двигается через Симферополь.

Ранее Аксенов заявил, что сообщения о том, что суда в Крыму якобы загружают зерном и отправляют прямыми поставками за рубеж, не соответствуют действительности.

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Варвара Кошечкина
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