Власти опровергли данные о загрузке судов зерном в Крыму

Глава Крыма Аксенов опроверг данные СМИ о загрузке судов зерном на полуострове

Сообщения о том, что суда в Крыму загружают зерном и отправляют прямыми поставками за рубеж, не соответствуют действительности. Данные СМИ опроверг глава Крыма Сергей Аксенов, его цитирует ТАСС.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Украина обращалась к Турции с требованием задержать принадлежащее компании из Дубая судно, которое якобы было загружено зерном в Крыму.

«Украина паразитирует на этой теме, требуя задержать судно, которое, как утверждали в Киеве, было загружено зерном в Крыму. Крымское зерно и так все отслеживают», — сказал представитель власти.

По словам политика, для отправки российского зерна из Крыма за границу его отправляют на материк, где смешивают с другим зерном, и только затем отправляют на экспорт. Глава полуострова добавил, что не получал обращений о задержании зерна крымских производителей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о продлении зерновой сделки, заявил, что оценивает такую возможность как неблагоприятную. По его словам, Москва продолжает наблюдать за событиями вокруг соглашения.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 29 октября 2022 года Минобороны объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот, впоследствии Москва возобновила участие в сделке.