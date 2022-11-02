Россия возобновила участие в зерновой сделке

Минобороны объявило о возобновлении участия России в зерновой сделке в Черном море

Россия решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю, объявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве заявили, что российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.

При этом Турция и ООН выступили посредниками в переговорах сторон. «Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения», — добавили в ведомстве.

Роль Турции в восстановлении зернового коридора

Турецкая сторона выступила наиболее важным посредником в переговорах Москвы и Киева. Так, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел встречи не только с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, но и с представителями украинской власти.

Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки Хулуси Акар министр национальной обороны Турции

По результатам переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о восстановлении деятельности зернового коридора. По его словам, поставки зерна возобновятся с 12:00 среды.

Почему Россия приостановила участие в соглашении

29 октября Москва приняла решение приостановить участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе с помощью дронов. Также известно, что подготовка этой атаки осуществлялась в Очакове под руководством находящихся в городе британских специалистов

С учетом проведенного (...) террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов (...) российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов Министерство обороны России

Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших с украинских позиций. Уточняется, что для противостояния ВСУ власти региона временно перекрыли судоходство через Севастопольскую бухту.

Действия украинских военных поставили под угрозу безопасность зернового коридора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в подобных условиях Москва просто не может гарантировать сохранность судов, выходящих из украинских портов.

Важность сделки для Запада

Западные страны негативно отреагировали на решение России. В частности, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что нуждающиеся в зерне страны столкнулись с трудностями, поскольку потеряли доступ к продовольствию, которое поставляла Украина по зерновому коридору.

Мировые цены на продовольствие, которые падали из-за этой сделки, в некоторых случаях продолжили расти Нед Прайс официальный представитель госдепартамента США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также начал проводить активные контакты для возобновления инициативы. Он подчеркнул важность этой сделки, заявив, что ему пришлось отложить отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире, чтобы решить вопросы, связанные с соглашением.

Тем не менее Украина, Турция и ООН согласовали план движения судов в Черном море в рамках зерновой сделки, не обратившись к России. Так, по данным Совместного координационного центра (СКЦ), 31 октября 12 украинских судов вошли в Турцию по черноморской акватории.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска.