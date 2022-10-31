В ООН заявили о проходе 12 судов с зерном с Украины в Турцию

Представитель ООН заявил о проходе 12 судов с зерном с Украины по черноморскому коридору

12 груженых судов с зерном с Украины проходят через гуманитарный коридор в Черном море по направлению к Турции. Об этом заявила представитель ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла, передает РИА Новости.

Представитель организации уточнила, что указанные 12 судов пройдут досмотр в Стамбуле. «Два судна, идущие на Украину, также прошли коридор, направляясь в украинские порты», — добавила она. Палла рассказала, что СКЦ не зарегистрировал инцидентов в черноморском коридоре 31 октября.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с турецким коллегой Хулуси Акаром по поводу зерновой сделки. Главы министерств обсуждали вопросы приостановки участия России в сделке после состоявшейся 29 октября атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.