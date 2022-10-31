Минобороны России сообщило о переговорах с Турцией по зерновой сделке

Минобороны России сообщило, что Шойгу провел переговоры с Турцией по зерновой сделке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром по поводу зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что главы министерств обсуждали вопросы приостановки участия России в сделке.

«Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы"», — говорится в сообщении Минобороны.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

29 октября Минобороны объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.