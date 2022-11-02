Кремль заявил об использовании Киевом зернового коридора в боевых целях

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что ВСУ используют зерновой коридор в боевых целях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют зерновой коридор для судов в боевых целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, одним из условий возвращения России к зерновой сделке является ликвидация прямых и косвенных препятствий.

«А второе — это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность, и в этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов», — сказал представитель Кремля.

29 октября ВСУ провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее Минобороны заявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно, поскольку коридор безопасности используется для террористических атак. Он напомнил, что Россия предоставила Украине возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в государства Африки и Азии.