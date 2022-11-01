В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделки

Володин счел невозможным возобновление зерновой сделки из-за атак в коридоре безопасности

Возобновление зерновой сделки невозможно, поскольку коридор безопасности используется для террористических атак. Такое объяснение дал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что Россия предоставила Украине возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в государства Африки и Азии.

Однако только лишь 3-4 процента попало в заявленные страны, большая часть продовольствия досталась государствам Евросоюза, отметил Володин.

«В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима», — написал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что зерновая сделка не может продолжаться на прежних условиях из-за атак против кораблей Черноморского флота в коридоре безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам.

31 октября официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не увидели оправдания о приостановке участия России в зерновой сделке.

Россия объявила о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины.