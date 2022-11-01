Путин назвал цель России в зерновой сделке

Президент Путин заявил, что Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам

Президент России Владимир Путин назвал цель участия страны в зерновой сделке — Москва пошла на нее для помощи беднейшим странам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран. И мы на это пошли именно в интересах беднейших стран», — заявил президент.

По словам российского лидера, около 34 процентов зерна попадает в Турцию, 35 процентов — в страны Евросоюза.

«И только три-четыре процента, ну, по данным Минсельхоза, может быть, иногда бывало чуть побольше, до пяти процентов, это колеблется цифра, потому что больше вывозят, туда-сюда (...) в пользу беднейших стран», — подчеркнул Путин.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не увидели оправдания о приостановке участия России в зерновой сделке.

Россия объявила о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.