Эрдоган заявил о восстановлении зернового коридора после переговоров с Шойгу

Эрдоган заявил о восстановлении деятельности зернового коридора после переговоров с Шойгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о восстановлении деятельности зернового коридора после переговоров турецкого главы Минобороны Хулуси Акара с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начиная с 12:00 среды поставки зерна возобновляются», — указал политик, сославшись на результаты переговоров министров.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. По данным министерства обороны, Шойгу и Акар продолжили тему приостановки Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. Уточняется, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.