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17:46, 1 ноября 2022Россия

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

Глава Минобороны России Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Акаром

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, пишет ТАСС.

По данным министерства обороны, Шойгу и Акар продолжили тему приостановки Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Уточняется, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке после того, как 29 октября в Севастополе беспилотниками были атакованы корабли Черноморского флота. В Министерстве обороны заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве уточнили, что эти суда обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Сергей Истомин
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