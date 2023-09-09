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13:55, 9 сентября 2023Россия

Путин и Собянин открыли МЦД-4

Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4 стал самым протяженным диаметром, на момент запуска он содержит 36 остановочных пунктов. Маршрут проходит через центр столицы, охватывая все вокзалы, кроме Павелецкого. На МЦД-4 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Число пассажирских мест увеличилось в 1,7 раза, а интервал движения сократился до 5,5 минуты в час пик. На маршруте отменили дневные перерывы — раньше они составляли полтора часа. Также четвертый диаметр интегрирован с двумя направлениями аэроэкспресса — в аэропорты Шереметьево и Внуково.

Открытие нового маршрута улучшило транспортное обслуживание более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. На запуске МЦД-4 будет перевозить около 190 тысяч пассажиров в сутки, а к концу 2023 года их число возрастет до 267 тысяч человек в сутки.

В августе Путин и Собянин открыли пассажирское движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3). Церемония открытия состоялась в Манеже на Московском урбанистическом форуме.

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