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15:33, 30 марта 2023Среда обитания

Собянин рассказал о ходе строительства первой очереди Троицкой линии метро

Собянин заявил, что первая очередь Троицкой линии метро Москвы начнет работать в 2024-м

Фото: В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Первая очередь Троицкой линии метро должна начать работать в 2024-м. О ходе строительства новой ветки рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

В 2024-м москвичам разрешат передвигаться по участку ветки в 25 километров и приезжать в Коммунарку от станции «ЗИЛ». По словам градоначальника, на сегодняшний день готовность линии метро составляет 60 процентов. Собянин также отметил, что Троицкая линия уступила по своей протяженности только Большой кольцевой линии (БКЛ).

Мэр Москвы также рассказал, что проходка линии завершена на 80 процентов, до ноября ее должны окончательно сделать. Собянин добавил, что все станции на ветке будут открыты одновременно, в связи с чем их готовность должна обеспечиваться в равной степени.

В пресс-центре столичной мэрии также сообщили, что Троицкая линия метро прокладывается от станции МЦК «ЗИЛ» до города Троицка. 17 новых станций откроют в Южном, Западном и Юго-Западном АО столицы. Утверждается также, что длина этой линии составит порядка 40 километров.

Ранее стало известно, что с 2023 по 2025 год в Москве собрались построить 18 новых станций метро. Столичное правительство уже утвердило планы развития. Новые участки достроят на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, появится также новая Троицкая ветка метро и еще одна станция на Кольцевой линии.

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Варвара Кошечкина
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