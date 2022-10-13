Правительство Москвы объявило о планах построить к 2025 году 18 новых станций метро

С 2023 по 2025 год в Москве собрались построить 18 новых станций метро. Столичное правительство утвердило Адресную инвестиционную программу (АИП), где анонсированы такие планы, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Новые участки будут достроены на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, появится новая Троицкая ветка метро, а также станция "Суворовская" на Кольцевой линии. Помимо этого, начнется строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий», — пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что протяженность построенных линий составит 38,9 километра.

Московские власти утвердили АИП на 2023-2025 годы — в нее входит перечень объектов, на строительство и реконструкцию которых выделят деньги из городского бюджета. По данным столичного правительства, в указанный период планируют построить и ввести в эксплуатацию более 750 различных городских объектов, включая жилые дома по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до сентября 2023 года в столице должны продлить Солнцевскую линию метро до аэропорта Внуково. Глава города назвал эту ветку одной из самых длинных в Москве — она стартовала от станции «Деловой центр», дошла до станций «Новопеределкино», «Солнцево». Сейчас в «Рассказовке» ведется последний этап строительства до Внуково.