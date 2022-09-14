Собянин назвал срок запуска метро до аэропорта Внуково

Мэр Москвы Собянин: строительство метро до аэропорта Внуково закончат к сентябрю 2023 года

Работы по продлению Солнцевской линии Московского метрополитена должны завершить к сентябрю 2023 года. Срок запуска движения по этому маршруту назвал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Закончили полностью проходку тоннелей, ведется строительство станций, выходов непосредственно в терминал аэропорта и терминал аэроэкспресса. Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года», — заявил глава города.

Собянин назвал Солнцевскую линию метро одной из самых длинных в столице — она стартовала от станции «Деловой центр», дошла до станций «Новопеределкино», «Солнцево». Сейчас в «Рассказовке» ведется последний этап строительства до Внуково.

По словам градоначальника, продление Солнцевской линии повысит транспортную доступность аэропорта и окрестных районов. Время в пути до Внуково сократится на полчаса. Ранее предполагалось, что метро до аэропорта запустят в 2022 году. Такой срок завершения работ спрогнозировал в 2019 году глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.