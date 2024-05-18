Такер Карлсон назвал абсурдным заявление о Путине

Карлсон назвал безумными заявления Запада о желании Путина захватить Европу

Заявления Запада о том, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Польшу и другие страны в Европе, абсурдны и безумны. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире The Tucker Carlson Show.

«Это абсурд. У него (у Путина — прим. «Ленты.ру») самая большая страна в мире. И он хочет еще больше территорий? Я так не думаю. Это безумие», — сказал журналист.

Ранее Карлсон заявил, что даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу в конфликте с Россией. Репортер добавил, что население России на 100 миллионов больше, чем у Украины. По его мнению, дальнейшая поддержка Киева грозит эскалацией конфликта, а также «деградацией западной экономики в США и особенно в Германии».

До этого Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине и готов пойти на компромисс. «Это то, что называется дипломатией», — отметил журналист.