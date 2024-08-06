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08:38, 6 августа 2024Бывший СССР

Зеленский назвал неизменную цель Украины в конфликте

Зеленский назвал целью Украины подготовку базы для завершения конфликта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети X.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины. По его мнению, завершить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее. Кроме того, глава государства отмечал готовность Киева отказаться от цели вернуться к границам 1991 года военным путем. Также он высказался за то, чтобы Россия была представлена на втором мирном саммите.

При этом, по мнению украинских журналистов, заявления Зеленского о готовности к переговорам не означают остановку конфликта. Как они уточняли, переговоры не говорят о завершении боевых действий. Диалог может закончиться ничем.

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      Кристина Есикова
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