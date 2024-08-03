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14:15, 3 августа 2024Бывший СССР

На Украине объяснили заявление Зеленского о готовности Киева к переговорам

«Страна»: слова Зеленского о переговорах не означают остановку конфликта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам не означают остановку конфликта, считает украинское издание «Страна». О перспективе возобновления диалога и окончания боевых действий говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Ранее Зеленский назвал окончание вооруженного конфликта главной потребностью Украины.

«Страна» отмечает, что переговоры не значат окончания боевых действий. Диалог может закончиться ничем, а о его успехе можно говорить только по достижении соглашения, устраивающего обе стороны, указано в публикации. Пока свидетельств этому нет, подчеркивает автор поста.

Ранее в Совфеде слова Зеленского о переговорах назвали выгодными для Киева, которому необходима перегруппировка. Там отметили, что украинский лидер «меняет свое мнение чуть ли не каждый день».

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      Алан Босиков
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