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12:55, 3 августа 2024Бывший СССР

В России отреагировали на заявление Зеленского о потребности Украины в окончании конфликта

Джабаров: для Украины и Запада желательно перемирие для перегруппировки сил

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского, как и для Запада, желательно перемирие для перегруппировки сил и поступления новых видов вооружения, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление украинского лидера о потребности в окончании конфликта.

«Зеленский меняет свое мнение чуть ли не каждый день. Совсем недавно он говорил: "Никаких переговоров, война до победного конца, до восстановления границ 91-го года". Теперь он понимает, что этот поток оружия и денег, который шел от Запада, превратился в ручеек и может вообще пересохнуть. Бесконечно это продолжаться не может», — предположил Джабаров.

По словам сенатора, Запад начинает понимать, что Россию в украинском конфликте он победить не сможет.

«Кидать деньги на ветер им тоже нежелательно. Что для них желательно? Как и для Зеленского, для них желательно перемирие. Любое мирное соглашение — это конец политической карьере Зеленского. Значит, ему нужно перемирие для перегруппировки сил, для поступления нового вооружения, для налаживания каких-то своих сооружений», — добавил он.

Мы уже сказали, что, даже если начнутся переговоры, боевые действия останавливаться не будут. Мы требуем от Украины то, что говорил неоднократно наш президент, что Украина должна быть демилитаризирована и денацифицирована

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что главная потребность Украины заключается в окончании конфликта. По его словам, окончить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

Несколько дней назад украинский президент поведал, что Киев готов отказаться от цели вернуться к границам 1991 года военным путем. Также он высказался за то, чтобы Россия была представлена на втором так называемом саммите мира.

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      Варвара Кошечкина
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