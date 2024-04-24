Прозоров заявил о прятавшемся от призыва в ряды ВСУ Зеленском

Прозоров: Зеленский прятался от призыва в ВСУ и не ходил в военкомат по повестке

Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время прятался от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не приходил в военкомат. Об этом сообщает ТАСС.

«Он же сам бегал от войны и не являлся по повесткам», — сказал Прозоров.

По его словам, согласно мнению многих украинцев, экс-президент страны Петр Порошенко не был самым плохим главой, граждане считают себя обманутыми, выбрав на этот пост Зеленского.