Генштаб Украины скрыл данные о воинском учете Зеленского

Генштаб Украины отказался раскрывать данные о том, стоит ли президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на воинском учете. Об этом сообщают «Украинские новости».

В ответ на запрос журналистов в Генштабе заявили, что информация скрыта во избежание нарушения законов и возможных провокаций в условиях «особого периода» в стране. Раскрыть ее, отметили в ведомстве, можно только с согласия самого Зеленского.

В Генштабе также объяснили, что, согласно украинским законам, военнообязанные, работающие в органах государственной власти или других государственных органах, подлежат брони, если их присутствие на рабочем месте важно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий призыв на срочную военную службу в армии с 1 января 2024 года. Вместо него в Минобороны предлагают ввести краткосрочную воинскую подготовку.