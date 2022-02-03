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Генштаб Украины скрыл данные о воинском учете Зеленского

Генштаб Украины отказался сообщать, стоит ли Зеленский на воинском учете

Фото: Офіс Президента України

Генштаб Украины отказался раскрывать данные о том, стоит ли президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский на воинском учете. Об этом сообщают «Украинские новости».

В ответ на запрос журналистов в Генштабе заявили, что информация скрыта во избежание нарушения законов и возможных провокаций в условиях «особого периода» в стране. Раскрыть ее, отметили в ведомстве, можно только с согласия самого Зеленского.

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В Генштабе также объяснили, что, согласно украинским законам, военнообязанные, работающие в органах государственной власти или других государственных органах, подлежат брони, если их присутствие на рабочем месте важно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий призыв на срочную военную службу в армии с 1 января 2024 года. Вместо него в Минобороны предлагают ввести краткосрочную воинскую подготовку.

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Алиса Реброва
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