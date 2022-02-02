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На Украине решили заменить призыв краткосрочной военной подготовкой

Минобороны Украины планирует заменить призыв краткосрочной военной подготовкой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны Украины решило заменить призыв на срочную военную службу краткосрочной военной подготовкой. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

По словам Резникова, с 1 января 2024 года Украина планирует полностью заменить призыв трех- четырехмесячным курсом подготовки. Поддерживать навыки планируется путем периодических сборов и тренировок.

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«Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки», — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий призыв на срочную военную службу в армии с 1 января 2024 года. Он также поручил кабмину внедрить «модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы».

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Алиса Реброва
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