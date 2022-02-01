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На Украине отменят призыв на срочную военную службу

Президент Украины Зеленский отменит призыв на срочную службу в армии с 1 января 2024 года

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине отменят призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

В президентском указе Зеленский дал кабмину поручение внедрить «модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы».

Минобороны Украины займется разработкой постепенного перехода к формированию Вооруженных Сил Украины на профессиональной основе, предусмотрев увеличение срока службы контрактников и увеличение зарплат военных, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы по стране.

Ранее Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек. Численность Вооруженных силы Украины вырастет на 100 тысяч человек за три года, будет создано 20 новых бригад. Зеленский заявил, что военным поднимут зарплаты и обеспечат их жильем. «Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир», — сказал украинский лидер.

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Варвара Кошечкина
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