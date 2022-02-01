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Зеленский приказал увеличить численность армии на 100 тысяч человек

Президент Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч человек, передает УНИАН.

Указ был подписан прямо во время выступления президента в Верховной Раде, куда он приехал на открытие сессии. Как пишет Страна.ua, численность Вооруженных силы Украины вырастет на 100 тысяч человек за три года, будет создано 20 новых бригад. Зеленский заявил, что военным поднимут зарплаты и обеспечат их жильем.

Кроме того, планируется увеличить срок службы контрактников. «Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир», — сказал украинский лидер.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия сегодня подготовлена лучше, чем в 2014 году. «Сейчас это большая армия. Лучше подготовленная, лучше управляемая», — отметил он.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва категорически отвергает обвинения в агрессивных намерениях.

София Сарджвеладзе
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