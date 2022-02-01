Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил боеспособность армии Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, на сегодняшний день армия Украины подготовлена лучше, чем в 2014 году, в том числе, благодаря альянсу. Он отметил, что НАТО готовила и поддерживала вооруженные силы Украины различными способами. «Сейчас это большая армия. Лучше подготовленная, лучше управляемая», — добавил он.

Военная помощь Украине отдельными странами НАТО в последние дни существенно увеличилась. В частности, третья партия вооружений от США во вторник, 25 января, прибыла в Киев — Вооруженным силам Украины (ВСУ) достались ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Военные Великобритании также привезли ВСУ противотанковое оружие и уже начали обучать украинцев обращению с ним.