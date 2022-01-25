Британцы начали обучать ВСУ работе с западными противотанковыми комплексами

Британские инструкторы начали обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) системы Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Павел Ткачук.

По его словам, тренировки проходят в Львовской области при 184-м учебном центре академии. Работе с ПТРК украинцев обучают в рамках военной миссии Великобритании Orbital. «Уже скоро первые несколько десятков военнослужащих ВСУ будут способны не только эффективно использовать эти ПТРК, но и сами смогут обучать других украинских воинов», — написал Ткачук.

Он поблагодарил правительство и командование Великобритании за поставку комплексов и обучение военных по западным стандартам, а также выразил надежду, что аналогичные тренировки будут проходить на Украине и впредь. «Уверен, общими усилиями мы защитим нашу родину от любых посягательств агрессора», — заявил начальник академии.

С недавних пор, помимо комплексов NLAW, на вооружении украинской армии находятся и американские ПТРК FGM-148 Javelin. Их пусковые установки, в отличие от первых, допускают возможность перезарядки. По разным оценкам, за прошедшие несколько месяцев Великобритания поставила Украине несколько сотен противотанковых установок.