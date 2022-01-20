В США рассказали о созданном Великобританией против России балансире на Украине

Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину, вероятно, сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Оборонительное оружие выступит «средством сдерживания будущей российской агрессии», утверждает The Drive.

«Управляемые противотанковые средства уже давно рассматриваются как важный балансир для украинских военных в любом будущем крупномасштабном конфликте с русскими, имеющими общее превосходство в количестве, а в чем-то — и в качестве, в том числе в части танков и другой тяжелой бронетехники», — рассказывает американское издание.

The Drive напоминает, что в настоящее время, кроме NLAW, Украина располагает полученными главным образом от США переносными противотанковыми ракетными комплексами FGM-148 Javelin. Издание отмечает, что пусковые установки вторых, в отличие от первых, допускают перезарядку.

В январе Минобороны Украины сообщило, что Великобритания поставила Киеву груз, состоящий из легкого противотанкового оружия.