Британия доставила на Украину противотанковое вооружение

Великобритания поставила на Украину партию вооружений. Об этом в Facebook сообщило Минобороны Украины.

Уточняется, что транспортный самолет Королевских ВВС приземлился в украинском аэропорту 18 января. Он доставил в страну груз, состоящий из легкого противотанкового оружия.

Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях. Он пояснил, что под ними подразумевается защита войск, мирного населения и критической инфраструктуры, а также от «любых действий, которые смогут привести к эскалации».

Ранее США также пообещали в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности страны. По словам представителя Госдепартамента, в 2021 году Вашингтон поставил Киеву больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. «Я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала представитель Госдепа.