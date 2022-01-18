США пообещали Украине новую военную помощь

США пообещали в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности страны. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает РИА Новости.

По ее словам, в 2021 году Вашингтон поставил Киеву больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. «Я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала представитель Госдепа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы поставки вооружения на Украину из других стран чрезвычайно опасны и не способствуют снижению напряженности.

17 января глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения.