Кремль отреагировал на планы поставки оружия на Украину из других стран

Планы поставки вооружения на Украину из других стран чрезвычайно опасны и не способствуют снижению напряженности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это все [идет] в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения. «Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России», — сказал министр