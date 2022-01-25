На Украину прибыла третья партия летального вооружения от США

На Украину прибыл самолет с третьей партией летального вооружения от США. Об этом сообщает портал Obozrevatel.

Самолет с военной техникой приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Очередную партию летального вооружения доставили на Украину в рамках одобренной администрацией США военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Первая партия военной помощи от США была доставлена на Украину 22 января. Уже 23 января в Киев прибыл самолет со второй партией вооружения. Украинским военным достались ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В начале января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника сообщил, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Вашингтон намерен передать Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.