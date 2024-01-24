Биограф рассказал о жизни Зеленского в бункере после начала СВО

Биограф Саймон Шустер рассказал о жизни Зеленского в бункере после начала СВО

Американский журналист Саймон Шустер в своей книге The Showman о президенте Украины Владимире Зеленском описал его жизнь в бункере после начала специальной военной операции (СВО). Отрывок из нее опубликовало The Telegraph.

«Ночи [в бункере] были самыми тяжелыми для Зеленского. Ширины кровати едва хватало, чтобы повернуться с боку на бок. Жужжание его телефона редко прекращалось», — рассказал Шустер, который, по его словам, провел год с Зеленским.

Биограф отметил, что поначалу в убежище было мало еды. На встречах раздавали конфеты, а в общей кухне были доступны мясные консервы и черствый хлеб. Один министр заявил Шустеру, что какое-то время «выживал на шоколаде». Зеленский жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Лицо украинского президента, как указал автор книги, стало желтоватым. «Его юрисконсульт вспоминает, что он был похож на ходячий труп», — говорится в отрывке.

Однако впоследствии, как заявил Шустер, жизнь в бункере вошла «в более приемлемое русло». «Первая видеоконференция была перенесена на 7 часов утра, так что у него (Зеленского — прим. «Ленты.ру») было достаточно времени на завтрак — это была неизменно яичница. Сотрудникам подавали горячее питание (...)», — раскрыл биограф.

Агентство Bloomberg опубликовало рецензию на книгу Шустера. В ней отмечается, что бункер находится под резиденцией Зеленского в Киеве. «Спартанские условия под землей, где было "пустынно и слегка жутковато", были тяжелыми для президента», — говорится в материале.

Ранее об обстановке в бункере Зеленского рассказал журналист британской газеты The Sunday Times. По его словам, внутри комплекса царит непроглядная темнота, потому что охране и сотрудникам запрещено включать свет. Источник издания заявил, что Зеленский оставался в бункере непрерывно почти два месяца после начала СВО.