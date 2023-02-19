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12:42, 19 февраля 2023Бывший СССР

Журналист побывал в бункере Зеленского и рассказал о царящей там темноте

The Sunday Times: в бункере Зеленского запрещено включать свет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Внутри бункера президента Украины Владимира Зеленского царит непроглядная темнота, потому что охране и сотрудникам комплекса запрещено включать свет. Об этом рассказал журналист британской газеты The Sunday Times, которому удалось побывать на правительственном объекте.

По его словам, бункер главы государства представляет собой бетонный офисный блок, окруженный стальным кольцом, где практически на каждом отрезке пути солдаты спрашивают у гостей секретные пароли, которые меняют каждый день, — «это тарабарщина, которую русские произносят с трудом».

«Все шторы задернуты для защиты от взрывов бомб, а свет выключен, чтобы уменьшить угрозу того, что здание станет мишенью для воздушных атак или снайперов. Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за последнего нападения, но мне сказали, что это постоянная функция. Когда охранник проводил меня по обширным коридорам и вверх по парадной лестнице, я даже не видел своих ног и смог найти дорогу только благодаря фонарику на его телефоне», — написал журналист.

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Как рассказал источник издания, с которым удалось пообщаться репортеру, изначально предполагалось, что Зеленский проведет под землей около недели в случае начала боевых действий, однако ему пришлось оставаться внутри непрерывно почти два месяца после начала специальной военной операции.

«Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее им делиться какими-либо подробностями о дизайне бункера, местоположении или удобствах. Им даже не разрешалось говорить о еде, которую они ели», — рассказал сотрудник The Sunday Times.

Также, по его словам, большая часть команды президента, находящаяся в бункере, «наблюдает за войной через свои айфоны», лишь изредка поднимаясь на поверхность.

Однако за последний месяц, как отмечает издание, Зеленский воспользовался своим убежищем всего один раз.

Ранее стало известно, что президент Украины своим указом уволил заместителя командующего Национальной гвардии республики Руслана Дзюбу. На своей должности он отвечал за снабжение тыла и организацию армейской логистики.

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Алевтина Запольская
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