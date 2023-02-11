Президент Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии страны Руслана Дзюбу, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в документе от 11 февраля 2023 года.

Причины принятого решения не раскрываются. Как отмечает украинское издание Focus, Дзюба отвечал на своей должности за тыл и был начальником логистики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу МВД страны Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В составе также утверждается глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, а членство погибшего при крушении вертолета экс-главы МВД Дениса Монастырского было прекращено.