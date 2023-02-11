Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии страны Руслана Дзюбу, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в документе от 11 февраля 2023 года.
Причины принятого решения не раскрываются. Как отмечает украинское издание Focus, Дзюба отвечал на своей должности за тыл и был начальником логистики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу МВД страны Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В составе также утверждается глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, а членство погибшего при крушении вертолета экс-главы МВД Дениса Монастырского было прекращено.