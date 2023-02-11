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23:00, 11 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины

Президент Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу

Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии страны Руслана Дзюбу, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в документе от 11 февраля 2023 года.

Причины принятого решения не раскрываются. Как отмечает украинское издание Focus, Дзюба отвечал на своей должности за тыл и был начальником логистики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу МВД страны Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В составе также утверждается глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, а членство погибшего при крушении вертолета экс-главы МВД Дениса Монастырского было прекращено.

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Марина Совина
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