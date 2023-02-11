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22:00, 11 февраля 2023Бывший СССР

Нового главу МВД Украины ввели в состав СНБО страны

Зеленский ввел нового главу МВД Украины Клименко в состав СНБО

Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу МВД страны Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает РИА Новости со ссылкой на указ украинского лидера.

Согласно документу, помимо введения Клеменко в персональный состав СНБО Украины, в составе также утверждается глава Службы безопасности Украины (СБУ) Малюк Василий, а членство погибшего при крушении вертолета экс-главы МВД Дениса Монастырского было прекращено.

Ранее стало известно, что пять заместителей министра внутренних дел Украины Игоря Клименко подали в отставку. Уточняется, что заявления об увольнении написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров. В МВД Украины отметили, что увольнение заместителей главы ведомства — это устоявшаяся и законная процедура, прописанная в Конституции Украины.

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Марина Совина
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