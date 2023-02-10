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17:54, 10 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об увольнении пяти заместителей главы МВД Украины

«РБК-Украина»: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку
Игорь Клименко

Игорь Клименко. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Пять заместителей министра внутренних дел Украины Игоря Клименко подали в отставку. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

По данным издания, заявления об увольнении написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.

Информацию уже подтвердили в пресс-службе МВД. Там отметили, что увольнение заместителей главы ведомства — это устоявшаяся и законная процедура, прописанная в Конституции Украины.

18 января вертолет, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины, потерпел крушение в Броварах. Глава министерства Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович погибли. Исполняющим обязанности министра был назначен Игорь Клименко.

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Алевтина Запольская
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