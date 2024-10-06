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01:14, 6 октября 2024Бывший СССР

«Это бред». Власти Украины высказались об уступке территорий России. Что об этом говорили в дипломатических кругах?

В ОП Украины назвали бредом информацию FT о возможных территориальных уступках
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины / Reuters

В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского высказались об информации о возможных территориальных уступках России в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО, назвав ее бредом.

Так власти страны прокомментировали публикацию Financial Times, посвященную якобы проходящим переговорам Украины с союзниками.

Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны

источник в Офисе президента Украины

Источник также посетовал на то, что союзники Украины боятся даже предоставить Киеву право на нанесение более глубоких ударов дальнобойными видами вооружений. Он заметил при этом, что Украина «не торгует суверенитетом и территориями».

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Дипломатические источники рассказали о переговорах об уступках

Журналисты FT узнали от неназванных источников в дипломатических кругах, что Киев обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса.

В обмен на это Украина рассчитывает получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.

Западные дипломаты и — все чаще — украинские чиновники приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования

Financial Times

По информации журналистов издания, этот план уже согласован официальными лицами. Они пришли к выводу, что западные политики предлагают больше не считать присоединенные к России территории предметом военного спора.

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Запад оказывает давление на Зеленского

По данным газеты El Pais, западные партнеры Украины оказывают серьезное давление на Зеленского, требуя от него начать мирные переговоры и завершить конфликт с Россией.

В материале говорится, что об изменении отношения Запада к Киеву свидетельствует снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США, а партнеры Украины, судя по их сентябрьским заявлениям, не поддерживают его план победы. Из этого делается вывод об имеющихся на Западе ожиданиях скорейшего начала мирных переговоров.

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      Марина Совина
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