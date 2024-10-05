El Pais: союзники требуют от Зеленского завершения конфликта с Россией

Западные партнеры Украины оказывают серьезное давление на президента страны Владимира Зеленского. Как стало известно журналистам издания El Pais, от главы государства требуют начать мирные переговоры и завершить конфликт с Россией.

«Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения», — говорится в материале.

Его автор констатирует, что партнеры Киева, судя по их сентябрьским заявлениям, не поддерживают план победы Украины, предложенный Зеленским. Из этого делается вывод об имеющихся на Западе ожиданиях скорейшего начала мирных переговоров.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности. В Офисе президента Украины публикацию назвали бредом.