Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 5 октября 2024Бывший СССР

Украинские власти высказались об уступке территорий России

В ОП Украины назвали бредом публикации о возможных территориальных уступках

Фото: Reuters

В Офисе президента (ОП) Украины назвали бредом информацию о возможных территориальных уступках России в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО. Как сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua», так власти страны высказались о публикации Financial Times, посвященной якобы проходящим переговорам Украины с союзниками.

«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — цитируют журналисты слова источника в Офисе президента.

Собеседник издания также посетовал на то, что союзники Киева боятся даже предоставить Украине право на нанесение более глубоких ударов дальнобойными видами вооружений. Он заметил при этом, что Украина «не торгует суверенитетом и территориями».

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о потере новейшего дрона в зоне СВО. Его мог сбить сопровождавший истребитель

      ВСУ обстреляли Горловку

      Успешный музыкант умер в 34 года перед выпуском нового альбома

      Жена российского миллиардера прогулялась по улице с сумкой за десятки тысяч рублей

      Посол Сирии в России заявил о неправильном переводе его слов о вступлении в БРИКС

      Грету Тунберг задержали за сопротивление полиции

      Украинские власти высказались об уступке территорий России

      Пушков оценил перспективы вступления Украины в НАТО

      «Зенит» победил аутсайдера РПЛ

      Военкор сообщил о давнем и успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше