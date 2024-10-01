На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Зеленским

Бобыренко: Зеленский может уволить Буданова из-за страха конкуренции на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), так как рассматривает его как потенциального конкурента на выборах главы страны. Такое мнение выразил украинский политолог Виктор Бобыренко, его слова приводит телеканал «Эспрессо».

«Есть у нас президент, который классический нарцисс. Поэтому если Буданова снимут, то только за то, что он слишком публичный (…) и может составить конкуренцию Зеленскому на следующих выборах», — высказался он. Бобыренко допустил, что увольнение Буданова ослабит ГУР МО Украины, так как новому руководителю потребуется время, чтобы принять дела.

Ранее Буданов заявил, что массовое производство Россией «Искандеров» создает большие проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он отметил, что также на ситуацию на поле боя влияет увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, это создает «огромную проблему для передовой» из-за массового применения Россией имеющегося у нее вооружения.