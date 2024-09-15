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01:20, 15 сентября 2024Бывший СССР

Буданов заявил о проблеме на поле боя из-за «Искандеров»

Буданов: массовое производство «Искандеров» создает большие проблемы на поле боя
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Массовое производство Россией «Искандеров» создает большие проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит агентство Reuters.

Он отметил, что также на ситуацию на поле боя влияет увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, это создает «огромную проблему для передовой» из-за массового применения Россией имеющегося у нее вооружения.

Ранее удар «Искандера» по живой силе ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области попал на видео. Сообщается, что они находились в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Позднее аналитический ресурс DeepState подтвердил произошедшее. «Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться», — призвали аналитики. 

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      Евгений Силаев
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