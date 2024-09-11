На Украине подтвердили удар «Искандера» по построению ВСУ в Сумской области

DeepState подтвердил удар «Искандера» по построению ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по построению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

Как сообщается, ВС России нанесли удар из ОТРК по скоплению украинских военных в районе населенного пункта Бездрик Сумской области 4 сентября. Отмечается, что место построения ВСУ находилось в 33 километрах от государственной границы Украины.

«Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться», — призвали аналитики. Они отметили, что даже массовые скопления ВСУ в тылу не являются безопасными.

Ранее удар «Искандера» по живой силе ВСУ в подконтрольной Киеву части Херсонской области попал на видео. Сообщается, что они находились в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области.