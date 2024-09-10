Удар «Искандера» по американской РСЗО и живой силе ВСУ попал на видео

Российские военные нанесли удар «Искандером» по ВСУ в Херсонской области

Российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в Херсонской области. Видео атаки опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщило оборонное ведомство, в результате удара были уничтожены американская реактивная система залпового огня (РСЗО) М270 MLRS, вспомогательная техника, а также живая сила украинской армии. Сообщается, что они находились в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Ранее стало известно, что ВСУ не хватает запчастей для вооружения, поставленного западными странами. По словам командиров украинских артиллерийских подразделений, из-за дефицита военные не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Италией и Нидерландами и выведенных из строя танковых гаубиц.