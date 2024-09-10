На Украине заявили о нехватке запчастей для немецких гаубиц

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает запчастей для вооружения, поставленного западными странами. Об этом со ссылкой на двух командиров артиллерийских подразделений ВСУ сообщает немецкая газета Bild.
По словам офицеров, у украинской армии «катастрофический запас запчастей», из-за которого военные не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Италией и Нидерландами и выведенных из строя танковых гаубиц. Как сообщил один из артиллеристов, у орудий очень высокий износ, а замена тех же стволов осложняется тем, что их производство занимает несколько месяцев.
«Абсурдно, что в настоящее время больше систем вооружения вышло из строя из-за отсутствия запасных частей, чем из-за обстрелов противника», — заявил также председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер.
В августе газета Bild сообщала, что из-за дефицита запчастей ВСУ больше не могут использовать некоторые виды поставляемого Германией вооружения. При этом в издании допустили дальнейшее обострение ситуации из-за потери Киевом помощи с немецкой стороны.