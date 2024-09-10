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08:56, 10 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о нехватке запчастей для немецких гаубиц

Bild: ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает запчастей для вооружения, поставленного западными странами. Об этом со ссылкой на двух командиров артиллерийских подразделений ВСУ сообщает немецкая газета Bild.

По словам офицеров, у украинской армии «катастрофический запас запчастей», из-за которого военные не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Италией и Нидерландами и выведенных из строя танковых гаубиц. Как сообщил один из артиллеристов, у орудий очень высокий износ, а замена тех же стволов осложняется тем, что их производство занимает несколько месяцев.

«Абсурдно, что в настоящее время больше систем вооружения вышло из строя из-за отсутствия запасных частей, чем из-за обстрелов противника», — заявил также председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер.

В августе газета Bild сообщала, что из-за дефицита запчастей ВСУ больше не могут использовать некоторые виды поставляемого Германией вооружения. При этом в издании допустили дальнейшее обострение ситуации из-за потери Киевом помощи с немецкой стороны.

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      Алевтина Запольская
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