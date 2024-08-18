В Германии заявили о невозможности ВСУ использовать некоторое немецкое оружие

Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не могут использовать некоторые виды вооружения, поставляемого Германией. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на внутреннее письмо Министерства обороны ФРГ.

Авторы материала уточнили, что первоначальные потребности Украины в запчастях, например, для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 не могут быть удовлетворены, поэтому их использование будет невозможно или ограничено. Отмечается, что со временем ситуация будет обостряться еще сильнее из-за потери помощи с немецкой стороны.

В письме Минобороны ФРГ также сказано, что пока никакие дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки ВСУ не могут быть приняты. Это касается таких областей, как противовоздушная оборона, артиллерия и беспилотники.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не несет ответственность за возможное использование ВСУ немецкого оружия для ударов по Курской области. По его словам, Киев «реализует свое право на самооборону».

